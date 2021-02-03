Суд вынес приговор минчанину, которого задержали с коктейлями Молотова

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За свои поступки придется ответить перед законом. Сегодня суд Первомайского района столицы вынес приговор минчанину, которого задержали с коктейлями Молотова. 30- летнего мужчину взяли в сентябре прошлого года по пути на митинг. В его рюкзаке оперативники обнаружили бутылки с горючим, а уже в хозпостройке возле дома нашли более двух литров жидкостей для приготовления снарядов. Уже после задержания житель столицы рассказал, что инструкцию по изготовлению коктейлей Молотова он нашел в деструктивных телеграм-каналах.

Ранее в биографии обвиняемого судимостей не было. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти суток.