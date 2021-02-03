В Гродно будут судить женщину после ДТП, в котором погибла 3-летняя девочка

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. В Гродно предстанет перед судом женщина, которую обвиняют в совершении ДТП с гибелью ребенка, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Смертельная авария произошла в ноябре прошлого года. По данным следствия, 38-летняя водитель автомобиля Opel выехала на перекресток площади Декабристов и ул. Соколовского, где столкнулась с Toyota. От удара машину вынесло на стоящую легковушку.

В момент аварии в Toyota находилась 3-летняя девочка. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии, но вскоре она погибла.

"Следственным управлением УСК по Гродненской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, в котором погиб 3-летний ребенок. Материалы переданы прокурору для направления в суд", - рассказали в СК.

Действия водителя Opel квалифицированы по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Беларуси. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

За последний год в Беларуси произошло несколько страшных аварий, в которых погибли дети. Одна из таких случилась в августе прошлого года вблизи Гомеля. Две легковушки столкнулись во время движения на трассе М8 и превратились в груду металла. В результате ДТП погибли две женщины и 6-летний ребенок, еще пять человек получили травмы.

А возле поселка Смиловичи в октябре внедорожник сбил 12-летнего велосипедиста, который возвращался домой с друзьями. Мальчик от удара погиб на месте.

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