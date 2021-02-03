Двое школьников украли ящик с пожертвованиями из церкви в Чашниках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Двое несовершеннолетних стащили из церкви в Чашниках коробку с пожертвованиями прихожан, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел 31 января – в местный РОВД обратился иерей храма Преображения Господня, который заявил, что неизвестные подростки похитили ящик с денежными средствами.

"Оперативникам с помощью примет удалось быстро установить подозреваемых в краже и задержать их", – сказали в УВД.

Там также уточнили, что преступление совершили девятиклассники, причем один из них приехал в Чашники из соседних Бешенковичей. Гуляя по городу, они заглянули в храм, в котором никого не было. Спустя несколько минут они приняли решение украсть церковное имущество.

Ящик подростки распилили, их добычей стала сумма в 70 рублей, которые они поделили. Однако потратить деньги школьники не успели, так как были задержаны.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов действиям несовершеннолетних дается оценка.