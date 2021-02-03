|
Бомб нет: саперы проверили "заминированные" школы Минска
03.02.2021 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Саперы не обнаружили взрывных устройств в "заминированных" учреждениях образования Минска, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : ГУВД Мингорисполкома
Анонимное электронное письмо в одну из гимназий пришло в среду в 15:00, в нем была информация, что пять зданий
"Сообщение о минировании учреждений образований не подтвердилось. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено", – сказали в ГУВД.
Там также уточнили, что в настоящее время личность автора послания устанавливается.
Согласно ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена ответственность: минеру грозит наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время сотрудники столичной милиции устанавливают личность автора послания с угрозами.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)