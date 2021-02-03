Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Саперы не обнаружили взрывных устройств в "заминированных" учреждениях образования Минска, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Анонимное электронное письмо в одну из гимназий пришло в среду в 15:00, в нем была информация, что пять зданий заминированы – гимназии № 2, 11, 38, гимназия-колледж искусств имени Ахремчика и школа № 203, расположенные в Первомайском районе. В эти учебные заведения прибыли сотрудники милиции и саперы, учащихся и персонал эвакуировали.

"Сообщение о минировании учреждений образований не подтвердилось. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено", – сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что в настоящее время личность автора послания устанавливается.

Согласно ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена ответственность: минеру грозит наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

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