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Бомб нет: саперы проверили "заминированные" школы Минска

03.02.2021 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 фев – Sputnik. Саперы не обнаружили взрывных устройств в "заминированных" учреждениях образования Минска, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : ГУВД Мингорисполкома
Неизвестные "заминировали" пять школ в Минске

Анонимное электронное письмо в одну из гимназий пришло в среду в 15:00, в нем была информация, что пять зданий заминированы – гимназии № 2, 11, 38, гимназия-колледж искусств имени Ахремчика и школа № 203, расположенные в Первомайском районе. В эти учебные заведения прибыли сотрудники милиции и саперы, учащихся и персонал эвакуировали.

"Сообщение о минировании учреждений образований не подтвердилось. Саперно-пиротехнические группы обследовали здания, взрывных устройств не обнаружено", – сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что в настоящее время личность автора послания устанавливается.

Согласно ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена ответственность: минеру грозит наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники столичной милиции устанавливают личность автора послания с угрозами.
 
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