Верховный суд проведет сегодня предварительное заседание по делу Бабарико

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев Sputnik. Коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси сегодня проведет предварительное заседание по делу экс- председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико, его заместителей и других фигурантов дела.

На предварительное заседание будут доставлены из СИЗО КГБ те, которые заключили досудебное соглашение со следствием. Всего по данному делу таких обвиняемых шесть, среди них нет Виктора Бабарико. Он не только не писал генеральному прокурору ходатайство о заключении соглашения со следствием, как другие фигуранты дела, но и единственный из всех, кто не признал вину.

За что будут судить Бабарико

Уголовное дело Бабарико, который на прошлых выборах главы государства был претендентом на пост президента, был задержан в июне 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям - за взятки и "отмывание" денег, полученных незаконных денег. Топ-менеджеры банка обвиняются в получении взяток, еще один фигурант - в даче взяток. Следствие КГБ проводило в течение почти 7 месяцев и в конце прошлого года оно было передано в прокуратуру. Почти все Фигуранты дела находятся с момента задержания - в "американке". Через некоторое время После задержания, ряд фигурантов дела начали давать признательные показания, а потом написали ходатайства на имя генпрокурора о досудебном соглашении.

Что такое соглашение со следствием?

Институт досудебного соглашения со следствием в Беларуси применяется достояно часто и не является практикой только масштабных уголовных дел.

Согласно УПК, обвиняемые, заключившие это соглашение, обязуются помогать следствию, изобличить других фигурантов дела. На досудебном заседании прокурор докладывает суду, выполнено ли соглашение со следствием со стороны обвиняемого.

В соответствии с Уголовным кодексом, обвиняемым, которые заключили сделку со следствием, не может быть назначено наказание больше половины максимального срока, предусмотренного статьей. В данном случае - не более 7,5 лет, ч.3 ст.430 (получение взятки о особо крупном размере) предусматривает до 15 лет.

Кто будет судить Бабарико?

Планируется, что председательствовать на суде будет судья Верховного суда Игорь Любовицкий. Он сбыл назначен совсем недавно - осенью прошлого года. До этого работал в Минском городском суде, рассматривал дела, имевшие большой резонанс в обществе: дело "Регнума", выносил приговор по одному из дел медиков - бывшему замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому.

Выездное заседание

Уголовное дело Бабарико Верховный суд будет рассматривать в выездном заседании в здании суда Московского района Минска, где есть большой зал. Из-за большого резонанса в обществе дела Бабарико милиция заранее предприняла меры безопасности- еще в среду здания Московского суда было обнесено ограждениям. Пресс-служба суда также предупредила, что милиция будет применять меры безопасности при допуске в зал суда.

Вопрос с обжалованием приговора

После того, как Верховный суд принял решение рассматривать дело Бабарико по первой инстанции, адвокаты возмутитлись тем, что не смогут обжаловать приговор в апелляционном порядке. Приговор Верховного суда вступает в силу с момента оглашения и осужденных этапируют в колонии. Но у них есть право написать жалобу на приговор в порядке надзора на имя председателя Верховного суда.

Кого будут судить вместе с Бабарико

Перед судом предстанут несколько заместителей Бабарико: Сергей Шабан, Александр Ильясюк, Кирилл Бадей, Дмитрий Кузьмич, а также бывший первый заместитель председатель правления Алексей Задойко и заместитель председателя правления Сергей Добролет - им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.430 УК Республики Беларусь.

Учредителю ООО "Активлизинг" Виктору Кобяку предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст.431 УК Республики Беларусь (дача взятки в крупном размере).

Семь и один

Генеральной прокуратурой мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней - семь человек, в том числе Бабарико, находятся под стражей, один – под домашним арестом.

Дело Белгазпромбанка

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк , который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и "отмывание" денег, полученных преступным путем. Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых.

Виктор Бабарико находится под стражей в СИЗО КГБ, 24 июля Бабарико-старшему было предъявлено новое обвинение . Позже сроки по делу продлили.

Ранее происходящее в Белгазпромбанке прокомментировали основные акционеры – Газпром и Газпромбанк. В совместном релизе компании заявили о противозаконном назначении временной администрации и о нарушении властями Беларуси как белорусского законодательства, так и договоров ЕАЭС.

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