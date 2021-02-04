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В Чашниках два школьника обокрали церковь

04.02.2021 09:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чашниках 31 января двое школьников обокрали местный православный храм, сообщает милиция региона.


Православный храм в Чашниках

В милицию обратился священник. Он рассказал, что два подростка украли коробку для пожертвований, в которой лежали деньги.

Вскоре задержали двух девятиклассников. Один подросток приехал в Чашники из соседних Бешенковичей и встретился с приятелем. Гуляя по райцентру, они зашли в церковь и увидели, что там никого нет. Воспользовавшись этим, украли ящик для пожертвований.

Сломать замок на ящике у подростков не получилось. Тогда они распилили его и достали деньги — около 70 рублей. Эту сумму школьники поделили. Потратить деньги не получилось, так как вскоре за ними пришла милиция.

 
 
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В милицию обратился священник. Он рассказал, что два подростка украли коробку для пожертвований, в которой лежали деньги.
 
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