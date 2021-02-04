Бабушка педагог, внуку 4 года. Кто издевался над котом в скандальном видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Защитники животных из Новогрудка с милицией забрали у местной семьи кота, который мог быть главным героем шокирующего видео.

Маленький мальчик с бабушкой вывел на улицу животное на поводке, ребенок пинал его ногами, силой возил по снегу, а затем подвесил на перилах лестницы. Животное спасли, но многие зоозащитники считают, что хозяйка могла подменить питомца, чтобы избежать ответственности. Волонтеры хотят, чтобы взрослые, которые не остановили ребенка, понесли наказание, а с мальчиком начал работать детский психолог.

Подвешивал на поводке кота и радовался

То, как ребенок изощренно мучает домашнего кота, снял на телефон и выложил в сеть житель Новогрудка, ставший случайным свидетелем жестокой игры с животным. Все происходило в минувшее воскресенье во дворе многоэтажки по улице Юбилейной райцентра.

Мальчик стоял у подъезда и держал на поводке питомца, с ним была женщина и мужчина. Позже стало известно, что ребенку четыре года, а рядом находились бабушка и дедушка.

На кадрах видно, что питомец прижался к земле, не хочет бегать по снегу и вообще куда-то идти, упирается лапами, когда его тащат. Женщина первой пнула животное ногой, затем это повторил ребенок. Он толкал кота, топтал ногой, бегал и таскал по снегу как санки. Это продолжалось несколько минут.

В какой-то момент мальчик подвесил кота на поводке, затем стал перекидывать его через поручень лестницы, а тот качался, словно маятник, мальчик радостно подпрыгивал. В это время во дворе кипела жизнь – мимо проходили люди, мужчина чистил машину от снега, дедушка курил на пороге у подъезда.

"Последние кадры больше всего возмутили и меня, и других зоозащитников. Мальчик не просто подвешивает кота, хорошо видно, что он в восторге от того, что делает. Бабушка подает пример, а прохожие, которые видят это, не делают замечаний ни ребенку, ни взрослым", – рассказывает основатель новогрудского пункта передержки животных "Хутор" Ольга Шот.

© Photo : Фото предоставлено Ольгой Шот Видеокадры возмутили зоозащитников и кота изъяли из семьи

Рыжего забрали у хозяйки

Днем вторника с помощью милиции неравнодушные новогрудчане нашли хозяев и забрали кота из семьи. По словам Ольги, жертвой истязаний мальчика оказался рыжий котенок в возрасте 5–6 месяцев по кличке Феникс. Волонтеру, которая забирала животное, показалось, что хозяйка не ожидала такого развития событий.

"Она вынесла кота на лестничную площадку, волонтер в квартиру не заходила. Хозяйка рассказала, что это был первый выгул Феникса, уверяла, что он был в нательной шлейке, что от действий ребенка ничего страшного не могло произойти", – говорит Ольга и добавляет: "Как бы вам описать состояние кота, с которым играют как с машинкой. Он как пластилин, безразличный, не защищается, не царапается, как будто смирился со своей участью".

Бывшая хозяйка рассказала волонтерам, что Феникса подобрала осенью возле магазина, лечила и ухаживала, водила к ветеринару. В тот день, когда внук вывел кота на прогулку, она с пакетом пошла в песочницу, чтобы набрать песок для лотка.

© Photo : Фото предоставлено Ольгой Шот Жертвой истязаний оказался рыжий полугодовалый котенок

"Мне показалось, что она не понимает, что плохого произошло. Она обвиняла в том, что случилось всех подряд – прохожих, которые не остановили ее внука, человека, который снимал на телефон. Она постоянно путалась в рассказе. То говорила, что это не ее кот, потом, что это не ее внук. С ее слов, кота зовут Феникс, а мама мальчика говорила, что Кузьма", – делится наблюдениями Ольга.

В тот же день Феникса отвезли в ветклинику в Лиду, врач его обследовал и сделал заключение, что рыжий совершенно здоров. Феникса отправили на передержку и начали искать ему заботливого хозяина.

Кота могли заменить?

Вскоре жители города и другие зоозащитники задались вопросом: "Того ли кота отдали волонтерам, быть может, настоящая жертва истязаний сейчас лежит где-нибудь в мусорном баке".

О том, что появились сомнения в подлинности кота, корреспонденту Sputnik Инне Гришук рассказала новогрудская зоозащитница Елена Ожегова. Это она первой отправилась в милицию с просьбой найти семью с садистскими наклонностями и наказать виновных. Правда, к тому времени местные правоохранители уже сами начали проверку и опрашивали предполагаемую хозяйку.

"Многие люди стали писать, что хозяйка подменила кота, мол, у нее на это были почти сутки. Опытные волонтеры, которые знают, что бывает с животными после таких истязаний, говорили, что кот падал и ударялся о порог, у него должны были остаться хоть какие-то следы – ссадины, царапины на том же носу", – отмечает Елена.

© Photo : Фото предоставлено Ольгой Шот Некоторые считают, что кода подменили: насторожил тот факт, что животное совершенно здорово после таких истязаний над ним

По ее словам, на видео четко видно, что кота вывели на шейном поводке, а не на нательной шлейке, как уверяет хозяйка. Дополнительные сомнения вызывал и тот факт, что на страничке в Инстаграм у мамы мальчика есть фото похожего на Феникса рыжего кота, датированное 2019 годом, а в комментарии сказано, что это Кузя.

Елена и еще несколько местных провели свое мини-расследование, сопоставили все факты и пришли к выводу, что изъятый из семьи кот и тот, что на видео, – один и тот же питомец, который чудом избежал увечий.

Бабушка – воспитатель детского сада

Сейчас главная задача новогрудских зоозащитников – следить за ходом расследования дела и добиться, чтобы виновные понесли реальное наказание.

Волонтерам удалось узнать: хозяйка кота – пенсионерка, педагог, работает в детском саду. Местные рассказывают, что дети не очень ее любят, а родители неохотно отдают малышей к ней в группу. У зоозащитников возникает вопрос о том, может ли педагог, который считает нормальным издевательство над животными, работать с детьми. Мальчика, проявившего жестокость к коту, знакомые семьи характеризуют как умного и развитого не по годам ребенка.

"Мы не хотим ни в чем винить мальчика. Он не виноват, хотя ему 4 года и он должен был понимать, что делает. Ребенок, как губка, впитывает то, что видит в семье. Наказание должна понести бабушка, которая все видела и не остановила мальчика, а наоборот, пинала кота и показывала пример", – говорит Елена.

© Photo : Фото предоставлено Ольгой Шот Ребенку необходимо объяснить, что обижать слабых и беззащитных нельзя. По мнению зоозащитников, бабушка подавала внуку плохой пример

Она рассказала, что в сети уже началась травля мальчика, нашлись люди, которые публикуют его фото и фото его семьи. Волонтеры призывают таких людей остановиться и дать во всем разобраться милиции и другим службам.

"С ребенком должен поработать психолог. Если мальчик сейчас не поймет, что обижать слабых и беззащитных нельзя, он может вырасти садистом. Потом он пойдет в школу, там может найти себе жертву среди детей и издеваться уже над ней. Он умный мальчик, скорее всего, будет лидером в классе и примером для остальных", – делится мнением Ольга, она считает, что сейчас еще не поздно все исправить.

Проверка продолжается

По словам волонтеров, пока сложно сказать, понесет ли бывшая хозяйка Феникса какое-то наказание.

"В Европе хозяевам, которые проявили жестокость, навсегда запрещают держать домашних питомцев. У нас вряд ли получиться добиться такого запрета. Волонтерские группы внесли эту семью в черные списки, им не будут давать животных. Но они могут подобрать на улице нового кота, это невозможно проконтролировать", – сетует Ольга.

Елена Ожегова в заявлениях, направленных в милицию и прокуратуру, просила привлечь причастных к истязанию кота на видео к административной и уголовной ответственности – по ст. 15.45 "Жестокое обращение с животными, повлекшее смерть или увечье (истязание животных)" и по ст. 339-1 "Жестокое обращение с животными". Получится ли это – неизвестно. Сначала нужно доказать, что жестокое обращение с животным действительно было.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бабушка педагог, внуку 4 года. Кто издевался над котом в скандальном видео Когда в сети появилось видео из Новогрудка, где мальчик пинает ногами, топчет и подвешивает на поводке кота, горожане обратились в милицию.

В Беларуси в отношении владельцев животных редко применяют эти статьи. Самым резонансным стал случай, который произошел в Витебске осенью 2017 года. Тогда пьяная женщина решила наказать шестимесячного щенка, который справил нужду в квартире, ивосьмого этажа на глазах у 11-летней дочери. Пес скончался, было возбуждено уголовное дело, суд приговорил женщину к 1,5 годам ограничения свободы.