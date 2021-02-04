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СК озвучил подробности поджога пункта охраны в Бобруйске

04.02.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Расследование завершено, материалы проверки переданы для направления в суд. Инцидент произошел в сентябре. По данным следствия, 42-летний местный житель, будучи пьяным, разбил стекло в опорке, облил двери горючей жидкостью и поджог. Пламя потушили бойцы МЧС. Подозреваемого задержали 2 ноября. Ему вменяют хулиганство, покушение на уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом.

Обвиняемый - под стражей. По информации Следственного комитета, он признал вину в полном объеме. В рамках гражданского иска мужчина обязан возместить ущерб, потраченный на ремонт помещения. И вот как сразу после задержания прокомментировал свой странный поступок житель Бобруйска.

 
 
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Расследование завершено, материалы проверки переданы для направления в суд. Инцидент произошел в сентябре. По данным следствия, 42-летний местный житель, будучи...
 
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