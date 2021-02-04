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Новые виды финансового мошенничества появились в Минской области

04.02.2021 14:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. В Минской области появились новые виды мошенничества, связанные с установлением на смартфон определенного приложения удаленного доступа, сообщили Sputnik в Следственном комитете Беларуси. 

© CC0 / Pixabay/Free-Photos
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Данные преступления фиксируются ежедневно.

Например, 26 декабря злоумышленник позвонил 36-летней жительнице Клецка, и, представившись работником банка, предложил ей установить специальное приложение удаленного доступа на смартфон. Также он попросил открыть мобильный банкинг и ввести свои персональные данные. В результате чего завладел реквизитами банковской платежной карты и похитил более 200 рублей. 

Похожий случай произошел и в Дзержинском районе. 13 января этого года неизвестный позвонил по Viber 57-летней жительнице Фаниполя и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что женщине нужно установить аналогичное приложение для того, чтобы предотвратить хищение с банковской платежной карточки. Однако такая "забота" мошенника обернулась потерей 400 рублей с ее карт-счета.

Следователи Минской области предупреждают, что подобное программное обеспечение делает возможность установки удаленного доступа к мобильному телефону и наблюдения за происходящим на вашем устройстве. 

"Следуя четким инструкции злоумышленников по разрешению подключения к мобильным телефонам посредством такого приложения, потерпевшие дают возможность узнать реквизиты своих банковских платежных карт и авторизоваться от имени потерпевших в личном кабинете системы Интернет-банкинг, а также дистанционно распоряжаться денежными средствами", - рассказали в Следственном комитете.

Следствие обращает внимание граждан на недопустимость разглашения реквизитов своих банковских платежных карт и установления подозрительных приложений на свой мобильный телефон по просьбам неизвестных лиц.

"Хищение денежных средств с карт-счетов становится возможным только в случае передачи держателем карты ее реквизитов иным лицам", - подчеркнули в ведомстве.

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Теги: Минск
 
 
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Большинство противоправных действий связаны с передачей реквизитов банковских карт, при этом способы совершаемых преступлений постоянно модернизируются.
 
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