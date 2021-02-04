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ДТП с заносом под Столбцами: пострадали 6 человек, из них 2 детей
04.02.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Шесть человек получили травмы при лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика МАЗ в Столбцовском районе, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.
ГАИ МВД Беларуси
Авария произошла утром в четверг 4 февраля на втором километре дороги Новый Свержень – Жигалки.
"Жительница Столбцовского района на Volvo не справилась с управлением и допустила занос, в результате чего произошло встречное столкновение с МАЗ", – сказала Сильченко.
В больницу с места аварии доставили водителя легковушки, а также пятерых пассажиров, в том числе двух детей 8 и 7 лет.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
В ГАИ напомнили, что в сложных погодных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем: выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.
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Авария произошла из-за того, что женщина, находившаяся за рулем легковушки, не справилась с управлением.
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