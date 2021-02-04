ДТП с заносом под Столбцами: пострадали 6 человек, из них 2 детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Шесть человек получили травмы при лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика МАЗ в Столбцовском районе, сообщила Sputnik официальный представитель ГАИ Минской области Екатерина Сильченко.

Авария произошла утром в четверг 4 февраля на втором километре дороги Новый Свержень – Жигалки.

"Жительница Столбцовского района на Volvo не справилась с управлением и допустила занос, в результате чего произошло встречное столкновение с МАЗ", – сказала Сильченко.

В больницу с места аварии доставили водителя легковушки, а также пятерых пассажиров, в том числе двух детей 8 и 7 лет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

В ГАИ напомнили, что в сложных погодных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем: выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров.