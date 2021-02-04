Просил расстрелять: Мингорсуд вынес приговор гражданину Узбекистана

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского городского суда назначила пожизненный срок гражданину Узбекистана Акмалу Таджибаеву за убийство ребенка.

Уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Мингорсуд начал рассматривать 4 января. Дело расследовала Генеральная прокуратура Беларуси. Государственный обвинитель Вадим Кисель в ходе прений просил для обвиняемого в убийстве пасынка с особой жестокостью, назначить пожизненный срок. В отношении него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

"По совокупности обвиняемому назначена исключительная мера наказания – пожизненное заключение с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили Sputnik в четверг в Мингорсуде.

Сегодня судом он был признан виновным в умышленном причинении продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего. Там же его признали виновным в систематическом истязании пасынка. Он признан виновным в умышленном противоправном лишении жизни заведомо малолетнего лица находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Сам обвиняемый во время последнего слова в суде просил его расстрелять.

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