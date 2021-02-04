|
Цена вопроса: директор ГУМа подозревается в получении взятки
04.02.2021 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев Sputnik. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО "ГУМ" Александра Крепака, сообщила журналистам официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Информация о том, что директор ГУМа попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, появилась на этой неделе.
"Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере Br2525 за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию", - сказала Гончарова.
По ее словам, у следствия есть основания утверждать, что противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, сказала представитель СК.
В СК пока не сообщили, по какой статье возбуждено уголовное дело, максимальный срок в Беларуси за взятки - до 15 лет колонии.
ГУМ открылся для покупателей 5 ноября 1951 года. Он располагается на главном проспекте белорусской столицы, которая выполнена в стиле "сталинский ампир" и является достопримечательностью Минска.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, задерживали директора главного столичного универмага оперативники ГУБОПиК.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)