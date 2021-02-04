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Цена вопроса: директор ГУМа подозревается в получении взятки

04.02.2021 17:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев Sputnik. Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО "ГУМ" Александра Крепака, сообщила журналистам официальный представитель СК Юлия Гончарова.

Информация о том, что директор ГУМа попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, появилась на этой неделе.

"Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере Br2525 за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию", - сказала Гончарова.

© Pixabay
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По ее словам, у следствия есть основания утверждать, что противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, сказала представитель СК.

В СК пока не сообщили, по какой статье возбуждено уголовное дело, максимальный срок в Беларуси за взятки - до 15 лет колонии.

ГУМ открылся для покупателей 5 ноября 1951 года. Он располагается на главном проспекте белорусской столицы, которая выполнена в стиле "сталинский ампир" и является достопримечательностью Минска.

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Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, задерживали директора главного столичного универмага оперативники ГУБОПиК.
 
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