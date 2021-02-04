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В Бобруйске 19-летняя девушка выпрыгнула с 8 этажа и выжила
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске рано утром 16 января с 8 этажа выпрыгнула 19-летняя девушка. Об этом стало известно только сейчас. Бобруйчанка осталась жива, но получила тяжелые травмы,
Предварительно установлено, что около 06.00 в одной из многоэтажек на улице Ульяновской 19-летняя девушка выпрыгнула из окна лестничной площадки на 8-м этаже и упала на козырек подъезда.
В 06.45 пострадавшая с повреждениями грудной клетки, брюшной полости и переломами стоп была доставлена в городскую больницу скорой медицинской помощи. На данный момент бобруйчанка находится на лечении в Минске и ее жизни ничего не угрожает.
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Бобруйчанка упала на козырек подъезда, получила серьезные травмы.
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