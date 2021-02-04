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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время аварии в Столбцовском районе пострадали 6 человек Снежные заносы и непростые дорожные условия привели к увеличению числа ДТП. Во время аварии в Столбцовском районе пострадали шесть человек, среди которых двое...

Снежные заносы и непростые дорожные условия привели к увеличению числа ДТП. Во время аварии в Столбцовском районе пострадали шесть человек, среди которых двое детей семи и восьми лет. Столкнулись легковое авто и грузовик. Женщина-водитель на Volvo неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, машину занесло. В итоге произошло столкновение с автомобилем МАЗ. Водитель легковой машины и пять пассажиров с травмами разной степени тяжести госпитализированы.