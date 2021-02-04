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Во время аварии в Столбцовском районе пострадали 6 человек

04.02.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Снежные заносы и  непростые дорожные условия привели к увеличению числа ДТП. Во время аварии в Столбцовском районе пострадали шесть человек, среди которых двое детей семи и восьми лет. Столкнулись легковое авто и грузовик. Женщина-водитель на Volvo неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением, машину занесло. В итоге произошло столкновение с автомобилем МАЗ. Водитель легковой машины  и пять пассажиров с  травмами разной степени тяжести  госпитализированы. 
 
 
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Снежные заносы и  непростые дорожные условия привели к увеличению числа ДТП. Во время аварии в Столбцовском районе пострадали шесть человек, среди которых двое...
 
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