Скандал в поликлинике: белоруска из ревности напала на врача

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. В минской поликлинике избиты два врача, их хватали за волосы и били по разным частям тела, сообщает Следственный комитет.

В хулиганстве обвиняется 24-летняя девушка. Во время проверки следователи пришли к выводу, что она некоторое время встречалась с молодым человеком. Недавно он решил закончить отношения, но девушка с этим не смогла смириться. Несколько раз приходила к нему работу и однажды даже разбила его машину. А когда узнала, что экс-возлюбленный начал встречаться с другой девушкой, вычислила ее данные, в том числе место работы – им оказалась минская поликлиника.

"По данным следствия, утром 28 декабря прошлого года 24-летняя девушка пришла в районную поликлинику Фрунзенского района Минска. Зайдя в кабинет к заведующей одного из отделений, минчанка беспричинно ударила ее и хватала за волосы", - рассказали в СК.

На помощь врачу пришли пациенты, после чего обвиняемая ретировалась. Спустя время она снова пришла в поликлинику, где напала уже на другого медика. Сценарий был тот же – била по разным частям тела и хватала за волосы.

Сейчас девушка находится под стражей. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "злостное хулиганство".

"В виду ее нестабильного психического состояния следователями назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ", - добавили в СК.

Сообщается, что белоруска уже попадала в поле зрения милиции.