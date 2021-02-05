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Телевизор стал причиной смертельного пожара в Лиде

05.02.2021 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. В Гродненской области к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. Спасти хозяина не удалось, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Из-за дыма попасть внутрь соседям, которые заметили густые клубы в окнах дома по улице Сеченова в Лиде, не удалось. На номер 101 звонок поступил около 5 утра. Когда в жилье проникли спасатели, на полу в коридоре без сознания был найден 49-летний мужчина. Пострадавшего незамедлительно передали врачам скорой помощи. 

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать оставленный включенным телевизор, а точнее - короткое замыкание проводки в доме. Огнем уничтожена мебель, закопчены стены и потолок.

За минувшие сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. Жертвами в Гродненской, Витебской и Брестской областях стали четыре человека. С начала года количество жертв огня достигло 108. Для сравнения, за тот же период 2020 года на пожарах погибли 80 человек.  

 
Теги: Минск
 
 
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В заполненном клубами дыма жилом доме спасатели обнаружили мужчину, врачам оставалось констатировать его смерть.
 
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