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На стройке в Могилеве погиб рабочий: был без страховочного пояса, упал с высоты на бетонный пол
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на стройке насмерть разбился 50-летний рабочий,
По данным следствия, утром 4 февраля 50-летний могилевчанин на строительном объекте выполнял кровельные работы. Он стоял на раздвижной металлической лестнице на высоте около 2,5 метр и при этом был без страховочного пояса и защитной каски.
В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал с высоты 2,5 метра на бетонный пол, запорошенный снегом. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
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