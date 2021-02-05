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На стройке в Могилеве погиб рабочий: был без страховочного пояса, упал с высоты на бетонный пол

05.02.2021 13:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на стройке насмерть разбился 50-летний рабочий, сообщает СК. Мужчина работал без страховочной и защитной экипировки.


По данным следствия, утром 4 февраля 50-летний могилевчанин на строительном объекте выполнял кровельные работы. Он стоял на раздвижной металлической лестнице на высоте около 2,5 метр и при этом был без страховочного пояса и защитной каски.

В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал с высоты 2,5 метра на бетонный пол, запорошенный снегом. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.


Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

 
Теги: Могилев
 
 
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