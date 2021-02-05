Создал экстремистский ролик: минский блогер Спирин получил реальный срок

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Минский городской суд признал блогера Павла Спирина, который разместил два видеоролика экстремисткой направленности, виновным, и отправил его в исправительную колонию на четыре с половиной года.

Резолютивную часть приговора суд огласил сегодня.

Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на правоохранительные органы, видеоблогер Спирин, который на выборах 2020 года пытался участвовать в гонке за президентское кресло, был задержан осенью после того, как разместил на своем канале в YouTube два видеоролика. Ранее суд Центрального района Минска видеоролики "Грань" и "Жуткая тайна генпрокурора Беларуси. Карт-бланш на садизм" признал экстремистскими.

"Спирин признана виновным по ч. 1 ст. 130 и ему назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщили Sputnik в пятницу в суде. Данный приговор неокончательный и может быть обжалован в установленном порядке.

На судебные задание по делу Спирина все время приходили городские активисты, в основном женщины, поддерживающие движение "Матери-328".

Как следует из обвинения, которое огласил в суде прокурор, Спирин обвиняется в том, что разместил в открытом доступе 30-минутный видеоролик, в котором призывал к насильственным действиям, социальной вражде и розни.

По словам прокурора, в видероликах содержатся призывы к насильственным агрессивным действиям в отношении сотрудников ОМОН, милиции, депутатов, прокуроров, судей, высших должностных лиц страны. Прокурор отметил, что видеоролики посмотрели сотни тысяч человек, часть из которых оставила отзывы, поддерживающие негативную позицию Спирина.

Прокурор огласил ряд фамилий, которые фигурировали в видеоролике обвиняемого - это генеральный прокурор, председатель верховного суда, вице-премьер, глава МВД, депутаты.

Напомним, что Спирин был в числе нескольких человек, который заявил о своих президентских амбициях на выборах 2020 года, но на стадии регистрации инициативных групп был снят с гонки.

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