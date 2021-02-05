ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело о смерти Бондаренко: журналистку Борисевич начнут судить 19 февраля

05.02.2021 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев— Sputnik. Суд Московского района Минска начнет рассмотрение уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко 19 февраля, сообщили в руководстве портала TUT.BY.

Обвиняемыми по данному делу проходят журналист Екатерина Борисевич, сотрудница портала TUT.BY и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко. Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудила генеральная прокуратура.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко рассказал о деле врача, связанном со смертью Романа Бондаренко

"Дело к рассмотрению назначено на 19 февраля. Как ожидается, его будут рассматривать в Доме правосудия", - сообщили Sputnik в TUT.BY.

Как ранее сообщал заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, согласно материалам дела, врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую.

По словам Дыско, такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом – к правоохранительным органам и органам государственной власти.

Речь идет о 31-летнем активисте Романе Бондаренко, который скончался 12 ноября после конфликта в одном из районов Минска. Как сообщали СМИ, вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По информации СК Беларуси, в крови Бондаренко был обнаружен алкоголь. В материале, который подготовила Борисевич, используя информацию, полученную от Сорокина, говорилось, что гражданский активист, наоборот, был трезв и получил повреждение в драке.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как ожидается, судебный процесс пройдет в Доме правосудия, обвиняемые были задержаны в ноябре прошлого года и помещены в СИЗО КГБ.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Создал экстремистский ролик: минский блогер Спирин получил реальный срок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by