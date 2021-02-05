Дело о смерти Бондаренко: журналистку Борисевич начнут судить 19 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев— Sputnik. Суд Московского района Минска начнет рассмотрение уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко 19 февраля, сообщили в руководстве портала TUT.BY.

Обвиняемыми по данному делу проходят журналист Екатерина Борисевич, сотрудница портала TUT.BY и врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин. Они были задержаны в рамках уголовного дела о разглашении медицинских сведений о погибшем активисте оппозиции Романе Бондаренко. Уголовное дело в отношении Борисевич и Сорокина возбудила генеральная прокуратура.

"Дело к рассмотрению назначено на 19 февраля. Как ожидается, его будут рассматривать в Доме правосудия", - сообщили Sputnik в TUT.BY.

Как ранее сообщал заместитель генерального прокурора Геннадий Дыско, согласно материалам дела, врач, поддавшись уговорам Борисевич, предоставил в ее распоряжение электронные копии медицинских документов, содержащих информацию, составляющую врачебную тайну, а именно сведения о диагнозе пациента, результатах медицинских исследований и другую.

По словам Дыско, такие действия привели к активному обсуждению и очередному конфликту в обществе, направленному на подрыв доверия граждан к официальной информации и в целом – к правоохранительным органам и органам государственной власти.

Речь идет о 31-летнем активисте Романе Бондаренко, который скончался 12 ноября после конфликта в одном из районов Минска. Как сообщали СМИ, вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка . Бондаренко оттолкнули, он ударился головой. Позже он умер в больнице.

По информации СК Беларуси, в крови Бондаренко был обнаружен алкоголь . В материале, который подготовила Борисевич, используя информацию, полученную от Сорокина, говорилось, что гражданский активист, наоборот, был трезв и получил повреждение в драке.

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