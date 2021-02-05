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Любимая женщина Высоцкого: умерла актриса Татьяна Иваненко
05.02.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Советская актриса Татьяна Иваненко умерла 5 февраля: давняя любовь легендарного музыканта Владимира Высоцкого ушла из жизни в 79-летнем возрасте.
О смерти актрисы сообщили российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Также отмечается, что в 2018 году у артистки отказали ноги, из-за чего она не покидала собственную квартиру в спальном районе Москвы и не общалась с прессой.
Татьяна Иваненко родилась в 1941 году в семье военного. В 1966 году кончила актерский факультет ВГИКа и всю свою жизнь посвятила работе в театре драмы и комедии на Таганке. Самые яркие фильмы с участием Иваненко: "Время, вперед", "Внимание, цунами", "Служили два товарища".
Судьбоносное знакомство с Высоцким состоялось в театре, после чего у актеров начался страстный роман. Музыкант даже посвятил своей возлюбленной "Песню о двух красивых автомобилях". В творческих кругах ходят слухи, что именно от Высоцкого актриса родила дочку Анастасию, которую музыкант так и не признал.
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Звезда советского кино и театра, которая прославилась не только своими ролями, но и близкими отношениями с известным певцом, скончалась в Москве.
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