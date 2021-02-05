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Mazda влетела в столб в Минске: погиб молодой водитель
05.02.2021 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Водитель погиб в результате столкновения легкового автомобиля с мачтой освещения в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла около двух часов ночи в пятницу 5 февраля на Партизанском проспекте белорусской столицы.
© Photo : ГАИ Минской области
"По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что от полученных тяжелых травм молодой человек умер. На месте ДТП работали инспекторы ГАИ, следователи, а также специалист Госкомитета судебных экспертиз.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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По информации столичной ГАИ, авария произошла из-за того, что во время движения водитель машины не справился с управлением.
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