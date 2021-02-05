Mazda влетела в столб в Минске: погиб молодой водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Водитель погиб в результате столкновения легкового автомобиля с мачтой освещения в Минске, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла около двух часов ночи в пятницу 5 февраля на Партизанском проспекте белорусской столицы.

"По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на мачту освещения", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что от полученных тяжелых травм молодой человек умер. На месте ДТП работали инспекторы ГАИ, следователи, а также специалист Госкомитета судебных экспертиз.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.