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Рыбаки заблудились в лесу под Житковичами: мужчин нашли спасатели

05.02.2021 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС нашли в лесу под Житковичами двух мужчин, которые заблудились после рыбалки по дороге к машине, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

© Photo : ОСВОД
Тела утонувших в Припяти мужчин еще не найдены

Инцидент произошел накануне вечером: в службу спасения информация о пропавших в лесном массиве возле деревни Ляховичи поступила в 19:15.

"На поиски заблудившихся были направлены спасатели пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Житковичского райотдела по чрезвычайным ситуациям, работники милиции и лесхоза", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что мужчины занимались подледным ловом на озере Червоном, а ближе к вечеру отправились к своей машине, но заплутали в лесу.

Потерявшиеся рыбаки были оперативно обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчины рыбачили на озере Червоном, ближе к вечеру они отправились к своему автомобилю, но не смогли найти дорогу в лесу.
 
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