Рыбаки заблудились в лесу под Житковичами: мужчин нашли спасатели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС нашли в лесу под Житковичами двух мужчин, которые заблудились после рыбалки по дороге к машине, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером: в службу спасения информация о пропавших в лесном массиве возле деревни Ляховичи поступила в 19:15.

"На поиски заблудившихся были направлены спасатели пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Житковичского райотдела по чрезвычайным ситуациям, работники милиции и лесхоза", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что мужчины занимались подледным ловом на озере Червоном, а ближе к вечеру отправились к своей машине, но заплутали в лесу.

Потерявшиеся рыбаки были оперативно обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались.