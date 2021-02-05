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Рыбаки заблудились в лесу под Житковичами: мужчин нашли спасатели
05.02.2021 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС нашли в лесу под Житковичами двух мужчин, которые заблудились после рыбалки по дороге к машине, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.
© Photo : ОСВОД
Инцидент произошел накануне вечером: в службу спасения информация о пропавших в лесном массиве возле деревни Ляховичи поступила в 19:15.
"На поиски заблудившихся были направлены спасатели пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Житковичского райотдела по чрезвычайным ситуациям, работники милиции и лесхоза", – сказали в МЧС.
Там также уточнили, что мужчины занимались подледным ловом на озере Червоном, а ближе к вечеру отправились к своей машине, но заплутали в лесу.
Потерявшиеся рыбаки были оперативно обнаружены, в медицинской помощи они не нуждались.
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Мужчины рыбачили на озере Червоном, ближе к вечеру они отправились к своему автомобилю, но не смогли найти дорогу в лесу.
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