Резкий рост попыток незаконно ввезти валюту в Беларусь зафиксировала таможня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Возможно, это связано с планами по финансированию акций протеста в Беларуси, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский.

"Хотя границу стало пересекать меньше людей, число выявленных попыток незаконного ввоза валюты в страну во втором полугодии 2020 года резко возросло. Мы связываем этот факт с тем, что часть этих средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов", – цитирует Орловского агентство БЕЛТА .

Что касается работы таможенников в целом в непростом 2020-м году, то из незаконного оборота изъято более 950 килограммов наркотиков. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году. В Таможенном комитете связывают такой результат в том числе и с усилением работы в этом направлении.

"Мы применяем новые методы, формы, технологии борьбы с ввозом наркотиков, в том числе систему управления рисками, инспекционно-досмотровые комплексы", – отметил председатель комитета.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК он набрал 80% голосов. Белорусы, несогласные с этими результатами, поначалу собирались на марши, затем протестная активность переместилась во дворы. Белорусские правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов.

Читайте также: