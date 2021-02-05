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Резкий рост попыток незаконно ввезти валюту в Беларусь зафиксировала таможня

05.02.2021 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Возможно, это связано с планами по финансированию акций протеста в Беларуси, заявил председатель Государственного таможенного комитета республики Владимир Орловский. 

© Sputnik / Алексей Куденко
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"Хотя границу стало пересекать меньше людей, число выявленных попыток незаконного ввоза валюты в страну во втором полугодии 2020 года резко возросло. Мы связываем этот факт с тем, что часть этих средств, возможно, предназначалась для финансирования деструктивных элементов", – цитирует Орловского агентство БЕЛТА.

Что касается работы таможенников в целом в непростом 2020-м году, то из незаконного оборота изъято более 950 килограммов наркотиков. Это в полтора раза больше, чем в 2019 году. В Таможенном комитете связывают такой результат в том числе и с усилением работы в этом направлении.

"Мы применяем новые методы, формы, технологии борьбы с ввозом наркотиков, в том числе систему управления рисками, инспекционно-досмотровые комплексы", – отметил председатель комитета.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси 9 августа после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК он набрал 80% голосов. Белорусы, несогласные с этими результатами, поначалу собирались на марши, затем протестная активность переместилась во дворы. Белорусские правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов. 

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Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Валюта и наркотики – таможня отчиталась о том, что чаще всего пытались ввезти в Беларусь во втором полугодии 2020-го.
 
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