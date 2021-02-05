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Выясняются причины смертельной аварии в Минске
Источник материала: БT
Водитель Mazda ночью двигался по Партизанскому проспекту столицы и не справился с управлением. Машина пошла в занос, выехала за пределы проезжей части и врезалась в осветительную мачту. 28-летний водитель от полученных травм погиб на месте.
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Водитель Mazda ночью двигался по Партизанскому проспекту столицы и не справился с управлением. Машина пошла в занос, выехала за пределы проезжей части и врезалась в...
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