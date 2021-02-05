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Антирекорд айтишника из Гродно: перечислил мошенникам с карты 75 тысяч

05.02.2021 18:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 5 фев – Sputnik. Работник IT-сферы из Гродно "помог" мошенникам украсть с его карточки более 75 тысяч рублей и возглавил антирейтинг жертв вишинга по сумме похищенных денег, сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

© REUTERS / Kacper Pempel
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Жертвой интернет-преступников стал 44-летний мужчина. Как работник сферы высоких технологий он хорошо знал, что белорусам звонят мошенники и выпытывают данные банковских карт. Но при этом попался на удочку злоумышленников.

Мужчине 3 февраля позвонили по одному из мессенджеров и представились сотрудниками службы безопасности банка. Сообщили, что кто-то пытается списать деньги со счета. Чтобы уберечь средства, нужно отправить их на резервный счет. Айтишник поверил, хотя звонили с территории Российской Федерации, назвал номер паспорта и другие данные, позволившие неизвестным получить доступ к счету.

Деньги с карты переводили частями – перед каждой операцией гродненцу приходил код безопасности. Показывать его никому нельзя, но потерпевший несколько раз передавал информацию неизвестному ему человеку. В итоге со счета списали 75327 рулей. Это самая большая сумма из тех, которые похищались в Гродненской области по схеме интернет-вишинга.

Гродненская милиция предупреждает, что жертвами интернет-мошенников каждый день становятся десятки людей. Нельзя никому сообщать три цифры с обратной стороны карты, пароли и коды. Напоминают, что сотрудники банка не звонят по телефону, чтобы уточнять личные данные клиента.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Мужчина знал о схемах интернет-мошенников, которые по телефону выпытывают у доверчивых белорусов данные банковских карт, но все равно попался на уловку.
 
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