"Тиктокер" из Витебска стал фигурантом дела о разжигании социальной вражды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Прокуратура Витебской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя областного центра, которому инкриминировано разжигание социальной вражды, сообщила в пятницу служба информации ведомства.

В материалах дела значится, что житель Витебска 1987 года рождения, будучи в нетрезвом состоянии, умышленно разместил на своей странице в Tik Tok три видеозаписи в публичном доступе.

"Данный контент с учетом выявленных специальных признаков предполагал формирование социально-психологической установки, включавшей негативное отношение и побуждение к насильственно-агрессивным действиям в отношении сотрудников милиции, а также лиц командного и начальствующего состава армии", - говорится в сообщении прокуратуры.

Действия витебчанина были квалифицированы по ч.1 ст.130 Уголовного кодекса.

Отмечается, что мужчина был ранее неоднократно судим.