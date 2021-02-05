Случайно застрелил друга на охоте: в Миорах осужден местный житель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Жителю Миорского района суд назначил 2,5 года "домашней химии" за то, что случайно застрелил на охоте своего друга, приговор вступил в законную силу, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Как следует из приговора, трагедия на охоте случилась 24 июня 2020 года около деревни Беляны Миорского района, мужчина от огнестрельного ранения пошиб на месте.

"Фигурант дела признан виновным в причинении смерти по неосторожности и ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 5 лет", - сообщили Sputnik в суде.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал полностью, вынесенный приговор вступил в законную силу.

Было установлено, что обвиняемый 24 июня 2020 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время проведения незаконной охоты совместно с потерпевшим, выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья. Было установлено, что он стрелял на звуки шума и шороха картечью, причинил участвовавшему в охоте потерпевшему телесные повреждения.

Судом при вынесении приговора были учтены смягчающие ответственность обвиняемого обстоятельства чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, наличие на иждивении у обвиняемого двоих малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим ответственность обвиняемого, признано совершение преступления.

Судом постановлено взыскать с обвиняемого в пользу трех потерпевших в счет возмещения материальной компенсации морального вреда 33500 рублей.