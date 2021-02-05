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Случайно застрелил друга на охоте: в Миорах осужден местный житель

05.02.2021 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Жителю Миорского района суд назначил 2,5 года "домашней химии" за то, что случайно застрелил на охоте своего друга, приговор вступил в законную силу, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Как следует из приговора, трагедия на охоте случилась 24 июня 2020 года около деревни Беляны Миорского района, мужчина от огнестрельного ранения пошиб на месте.

© Photo : ГПК
Мужчину застрелили во время охоты в Барановичском районе

"Фигурант дела признан виновным в причинении смерти по неосторожности и ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок 5 лет", - сообщили Sputnik в суде.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершенном преступлении признал полностью, вынесенный приговор вступил в законную силу.

Было установлено, что обвиняемый 24 июня 2020 года в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время проведения незаконной охоты совместно с потерпевшим, выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья. Было установлено, что он стрелял на звуки шума и шороха картечью, причинил участвовавшему в охоте потерпевшему телесные повреждения.

Судом при вынесении приговора были учтены смягчающие ответственность обвиняемого обстоятельства чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, наличие на иждивении у обвиняемого двоих малолетних детей. Обстоятельством, отягчающим ответственность обвиняемого, признано совершение преступления.

Судом постановлено взыскать с обвиняемого в пользу трех потерпевших в счет возмещения материальной компенсации морального вреда 33500 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Судом поставлено взыскать с осужденного более 33 тысяч рублей в пользу семьи погибшего охотника.
 
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