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Работу Twitter ограничили в Мьянме

06.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Работу социальной сети Twitter ограничили в Мьянме вечером в пятницу, сообщил мониторинговый сервис NetBlocks.

© REUTERS / Chaiwat Subprasom
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"Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи", – говорится в сообщении.

Накануне вечером появилась также информация о проблемах в функционировании Facebook в стране.

Предположительно, доступ к социальным сетям блокируется в связи с ограничениями, которые ввели пришедшие к власти в Мьянме военные.

Переворот в стране произошел утром 1 февраля, за несколько часов до открытия сессии вновь избранного парламента. Военные обвинили правящую партию "Национальная лига за демократию" и избирательную комиссию в фальсификации выборов и арестовали высшее руководство страны.

Позже военные пообещали, что в Мьянме будут проведены новые честные и демократические выборы, которые состоятся после окончания годового режима чрезвычайного положения.

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, доступ к социальным сетям блокируется в связи с ограничениями, которые ввели пришедшие к власти в Мьянме военные.
 
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