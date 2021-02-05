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Работу Twitter ограничили в Мьянме
06.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 фев – Sputnik. Работу социальной сети Twitter ограничили в Мьянме вечером в пятницу, сообщил мониторинговый сервис NetBlocks.
© REUTERS / Chaiwat Subprasom
"Twitter ограничен в Мьянме у множества операторов. Сетевые данные в реальном времени показывают потерю связи", – говорится в сообщении.
Накануне вечером появилась также информация о проблемах в функционировании Facebook в стране.
Предположительно, доступ к социальным сетям блокируется в связи с ограничениями, которые ввели пришедшие к власти в Мьянме военные.
Позже военные пообещали, что в Мьянме будут проведены новые честные и демократические выборы, которые состоятся после окончания годового режима
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Предположительно, доступ к социальным сетям блокируется в связи с ограничениями, которые ввели пришедшие к власти в Мьянме военные.
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