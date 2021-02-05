Борисовчанин украл букет из 100 роз: нашли его по опавшим лепесткам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 фев – Sputnik. Житель Борисова попал под следствие за кражу букета из 101 розы, вычислить злоумышленника удалось по лепесткам, которые падали, пока он скрывался с места преступления.

В милицию обратился 25-летний местный житель, рассказавший, что в одном из увеселительных заведений города у него украли букет роз, который он подарил невесте.

"Сыщикам понадобилось пару часов, чтобы раскрыть преступление. В поле зрения сотрудников уголовного розыска попал 35-летний посетитель бильярдной. Уходя из заведения, он прихватил с собой огромный букет белых роз", – рассказали Sputnik в УВД Минской области.

Правоохранителям удалось найти злоумышленника – путь к его дому указали опавшие лепестки роз, уточнили в УВД. В отношении него возбуждено уголовное дело, на допросе мужчина не смог пояснить мотив своего поступка, сказав, что в тот момент был пьяным.

В УВД рассказали предысторию преступления: в тот день борисовчанин отмечал в кафе юбилей родственника. Там же решил сделать предложение руки и сердца своей избраннице. После торжественного момента букет оставили на выходе из заведения, чтобы не мешал. И только ближе к полуночи, когда веселье закончилось, гости заметили, что цветы исчезли.