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Мужчина погиб на пожаре в Бресте
06.02.2021 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев - Sputnik. Мужчина погиб на пожаре в Бресте, об инциденте рассказали в МЧС Беларуси.
Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме спасатели получили в начале четвертого дня в пятницу, 5 февраля. Огонь повреди кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме. Жертвой пожара стал хозяин дома, причину случившегося устанавливают.
Кроме того, в пятницу в Брестской области спасатели выезжали еще на три пожара: в Речице (Столинский район) горел жилой кирпичный дом, в деревне Страдечь (Брестский район – блочное хозяйственное строение, в деревне Боричевичи (Пинский район) – жилой блочный дом. В этих случаях человеческих жертв не было, причины пожаров устанавливают.
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Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме спасатели получили в начале четвертого дня в пятницу, 5 февраля.
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