Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев - Sputnik. Мужчина погиб на пожаре в Бресте, об инциденте рассказали в МЧС Беларуси.

Сообщение о пожаре в жилом кирпичном доме спасатели получили в начале четвертого дня в пятницу, 5 февраля. Огонь повреди кровлю, перекрытие, внутреннюю отделку и имущество в доме. Жертвой пожара стал хозяин дома, причину случившегося устанавливают.

Кроме того, в пятницу в Брестской области спасатели выезжали еще на три пожара: в Речице (Столинский район) горел жилой кирпичный дом, в деревне Страдечь (Брестский район – блочное хозяйственное строение, в деревне Боричевичи (Пинский район) – жилой блочный дом. В этих случаях человеческих жертв не было, причины пожаров устанавливают.