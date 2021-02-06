Пять человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. За последние сутки зарегистрировано 27 возгораний, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Так, роковым случаем стало происшествие в жилом доме в агрогородке Нарочь Мядельского района Минской области. Погиб 59-летний сын хозяйки дома. Всего погибли 5 человек – в Минской, Брестской , Витебской и Гомельской областях. В причинах гибели людей разбираются спасатели.

В Витебске потребовалась эвакуация 10 человек из–за пожара в доме по улице Воинов-Интернационалистов. Один человек с отравлением продуктами горения спасен.

В Гомельской области при заправке бензопилы самовоспламенился местный житель. Его жизнь сейчас вне опасности. Сообщается, что во время перелива топлива он курил. С ожогами 17% тела 2-3 степени он госпитализирован.

Для сравнения, в 2020 году к этому моменту случился 471 пожар. В 2021-м – уже 775. Такое увеличение возгораний спасатели связывают с похолоданием.