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Пять человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси
06.02.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев – Sputnik. За последние сутки зарегистрировано 27 возгораний, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.
Так, роковым случаем стало происшествие в жилом доме в агрогородке Нарочь Мядельского района Минской области. Погиб 59-летний сын хозяйки дома. Всего погибли 5 человек – в Минской,
В Витебске потребовалась эвакуация 10 человек из–за пожара в доме по улице Воинов-Интернационалистов. Один человек с отравлением продуктами горения спасен.
В Гомельской области при заправке бензопилы самовоспламенился местный житель. Его жизнь сейчас вне опасности. Сообщается, что во время перелива топлива он курил. С ожогами 17% тела 2-3 степени он госпитализирован.
Для сравнения, в 2020 году к этому моменту случился 471 пожар. В 2021-м – уже 775. Такое увеличение возгораний спасатели связывают с похолоданием.
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В Гомельской области при заправке бензопилы самовоспламенился местный житель – во время перелива топлива он курил.
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