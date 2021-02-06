ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пять человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси

06.02.2021 13:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. За последние сутки зарегистрировано 27 возгораний, сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Так, роковым случаем стало происшествие в жилом доме в агрогородке Нарочь Мядельского района Минской области. Погиб 59-летний сын хозяйки дома. Всего погибли 5 человек –  в Минской, Брестской, Витебской и Гомельской областях. В причинах гибели людей разбираются спасатели.

В Витебске потребовалась эвакуация 10 человек из–за пожара в доме по улице Воинов-Интернационалистов. Один человек с отравлением продуктами горения спасен.

В Гомельской области при заправке бензопилы самовоспламенился местный житель. Его жизнь сейчас вне опасности. Сообщается, что во время перелива топлива он курил. С ожогами 17% тела 2-3 степени он госпитализирован.

Для сравнения, в 2020 году к этому моменту случился 471 пожар. В 2021-м – уже 775. Такое увеличение возгораний спасатели связывают с похолоданием. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области при заправке бензопилы самовоспламенился местный житель – во время перелива топлива он курил.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчина погиб на пожаре в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by