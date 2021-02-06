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Спасатели вытащили горе-рыбака из Свислочи

06.02.2021 19:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Сообщение о происшествии поступило от очевидцев, которые заметили, как мужчина проломил лед, сообщили в пресс-службе МЧС Беларуси. 

© Sputnik / Елена Васильева
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По информации ведомства, один из свидетелей инцидента удерживал пострадавшего на поверхности. Чтобы спасти человека, один из спасателей в гидрокостюме вышел на лед. При помощи веревки пострадавшего извлекли из воды. Происшествие произошло на набережной Свислочи вблизи улицы Коммунистической рядом с Министерством обороны Беларуси.

"Работники МЧС доставили рыбака на берег и передали медикам. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала мужчину 1963 года рождения с предварительным диагнозом "общее переохлаждение", – пояснили в спасательном ведомстве.

По данным на 1 февраля 2021 года, в Беларуси от утопления погибли 14 человек. Статистику приводит ОСВОД. Антирекорд установлен в Минской области – утонули 5 человек.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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