Обрушение здания в Бордо: под завалами обнаружена женщина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Детонация газа привела к полному разрушению здания и повреждениям нескольких соседних строений.

Пожарно-спасательным отрядам удалось извлечь тело погибшей в результате взрыва на юго-западе Франции. Как сообщают французские СМИ, это супруга пострадавшего, которого нашли ранее.

Взрыв прогремел утром 6 февраля и уничтожил здание, а также расположенный в нем паркинг в префектуре региона Новая Аквитания. Частично повреждены несколько домов поблизости. В результате происшествия пострадали три человека.

89-летний мужчина числился пропавшим без вести, но его оперативно нашли и с тяжелыми ранениями передали врачам. Жену пенсионера (женщине 88 лет - Sputnik) обнаружили при помощи служебных собак. Прежде, чем добраться до нее, спасателям пришлось разобрать завалы, которые преграждали путь.

По предварительным данным, взрыв стал результатом утечки газа. Источник располагался в автомастерской. Полиция проводит расследование по факту инцидента.

Читайте также:

"Тиктокер" из Витебска стал фигурантом дела о разжигании социальной вражды

Резкий рост попыток незаконно ввезти валюту в Беларусь зафиксировала таможня