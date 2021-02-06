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Обрушение здания в Бордо: под завалами обнаружена женщина

07.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 фев – Sputnik. Детонация газа привела к полному разрушению здания и повреждениям нескольких соседних строений.

Пожарно-спасательным отрядам удалось извлечь тело погибшей в результате взрыва на юго-западе Франции. Как сообщают французские СМИ, это супруга пострадавшего, которого нашли ранее. 

© Sputnik / Владимир Буров
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Взрыв прогремел утром 6 февраля и уничтожил здание, а также расположенный в нем паркинг в префектуре региона Новая Аквитания. Частично повреждены несколько домов поблизости. В результате происшествия пострадали три человека.

89-летний мужчина числился пропавшим без вести, но его оперативно нашли и с тяжелыми ранениями передали врачам. Жену пенсионера (женщине 88 лет - Sputnik) обнаружили при помощи служебных собак. Прежде, чем добраться до нее, спасателям пришлось разобрать завалы, которые преграждали путь.

По предварительным данным, взрыв стал результатом утечки газа. Источник располагался в автомастерской. Полиция проводит расследование по факту инцидента.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Тело погибшей женщины нашли спасатели под завалами, которые образовались после взрыва жилого дома на юго-западе Франции.
 
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