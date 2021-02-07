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Беларусь будет добиваться экстрадиции Путило и Протасевича из Польши

07.02.2021 10:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв — Sputnik. Беларусь направила в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило и бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича и будет добавиться их выдачи, заявили в Следственном комитете.

"Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через Генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции", - сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.

"Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке", - подчеркнул Вавуло.

Дело Путило и Протасевича

Уголовное дело в отношении Путило и Протасевича расследуется управлением Следственного комитета по Минску. Как ранее сообщал Sputnik, им предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений и организаций, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких действиях.

© Photo : Генеральная прокуратура Республики Беларусь
Генпрокуратура по дипканалам направила запрос о выдаче Путило и Протасевича

Кроме этого, они обвиняются в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Также им предъявлено обвинение в том, что они совершили умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал информационный канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами.

В отношении Путило и Протасевича возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса - по ч.3 ст.130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" (санкция предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы), по 293 "Массовые беспорядки" ( до 3 лет лишения свободы), по ст. 342. "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них" (до 2 лет лишения свободы)

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Теги: Минск
 
 
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В отношении этих администраторов Telegram-канала белорусскими правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.
 
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