ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: четверо организаторов массовых беспорядков в Беларуси задержаны в РФ

07.02.2021 11:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Четверо белорусов, которые участвовали в организации массовых беспорядков в стране в августе, задержаны на территории России, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

По его словам, преступники обычно бегут в Россию - страну, с которой у Беларуси фактически нет границ.

"Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", - сообщил Вавуло в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

Экстрадиция - процесс передачи правонарушителя страной, на территории которой он находится, другой стране для привлечения к его уголовной ответственности.

"Чтобы вернуть человека в свою страну и продолжить расследование, готовятся документы для рассмотрения вопроса об экстрадиции. Если у Беларуси есть международный договор с определенной страной, то такая процедура осуществляется через Генеральную прокуратуру, а если такого договора нет — подключаются дипломатические каналы", - пояснил Вавуло.

Акции протеста в Беларуси

© Photo : Telegram / Следственный комитет РБ
Беларусь будет добиваться экстрадиции Путило и Протасевича из Польши
Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В отношении протестующих после выборов было возбуждено более тысячи уголовных дел.

В МВД сообщили о том, что создается база с данными о каждом участнике несанкционированных акций. Туда обещают вносить тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство правонарушителей сбегают в Россию, поскольку границ как таковых с союзным государством нет, заявил начальник международно-правового отдела СК...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Беларусь будет добиваться экстрадиции Путило и Протасевича из Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by