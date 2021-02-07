СК: четверо организаторов массовых беспорядков в Беларуси задержаны в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Четверо белорусов, которые участвовали в организации массовых беспорядков в стране в августе, задержаны на территории России, сообщил начальник международно-правового отдела СК республики Михаил Вавуло.

По его словам, преступники обычно бегут в Россию - страну, с которой у Беларуси фактически нет границ.

"Четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения", - сообщил Вавуло в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" .

Экстрадиция - процесс передачи правонарушителя страной, на территории которой он находится, другой стране для привлечения к его уголовной ответственности.

"Чтобы вернуть человека в свою страну и продолжить расследование, готовятся документы для рассмотрения вопроса об экстрадиции. Если у Беларуси есть международный договор с определенной страной, то такая процедура осуществляется через Генеральную прокуратуру, а если такого договора нет — подключаются дипломатические каналы", - пояснил Вавуло.

Акции протеста в Беларуси

Массовые акции протеста начались сразу после выборов президента 9 августа, на которых, по данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко. Они продолжаются до сих пор, правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов. В отношении протестующих после выборов было возбуждено более тысячи уголовных дел.

В МВД сообщили о том, что создается база с данными о каждом участнике несанкционированных акций. Туда обещают вносить тех, кто "когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице".

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