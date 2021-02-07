Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев — Sputnik. После схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии уровень воды в реках Дхаулиганга и Алакнанда значительно поднялся, в результате чего пострадали люди, сообщает NDTV .

Сход ледника в Гималаях спровоцировал наводнения в высокогорных районах штата.

Жертвами происшествия стали от 100 до 150 человек. В результате подъема уровня воды в реке также была повреждена строящаяся там гидроэлектростанции "Ришиганга". Большая часть пропавших без вести - рабочие.

По словам главного секретаря Уттаракханд Ома Пракаша, в результате внезапного наводнения могло погибнуть от 100 до 150 человек. Власти опасаются, что пострадать могут еще сотни.

На место, куда обрушилась природная стихия, направились спасатели и полиция. Начата эвакуация поселений, расположенных ниже по течению. Для предотвращения ущерба, другие гидроэлектростанции, находящиеся поблизости с местом ЧП, начали экстренный сброс воды.

"Утешительная новость заключается в том, что течение реки Алакнанда за (городом) Нандпрайагом стало нормальным. Уровень воды в реке сейчас на 1 метр выше нормы, но поток уменьшается. Главный государственный секретарь, секретарь по чрезвычайным ситуациям, офицер полиции и вся моя команда постоянно следят за ситуацией в диспетчерской", - написал главный министр штата Сингх Рават в Twitter.

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