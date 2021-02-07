ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 150 человек пропали без вести при сходе ледника в Индии

07.02.2021 13:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев — Sputnik. После схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии уровень воды в реках Дхаулиганга и Алакнанда значительно поднялся, в результате чего пострадали люди, сообщает NDTV.

Сход ледника в Гималаях спровоцировал наводнения в высокогорных районах штата.

Жертвами происшествия стали от 100 до 150 человек. В результате подъема уровня воды в реке также была повреждена строящаяся там гидроэлектростанции "Ришиганга". Большая часть пропавших без вести - рабочие.

По словам главного секретаря Уттаракханд Ома Пракаша, в результате внезапного наводнения могло погибнуть от 100 до 150 человек. Власти опасаются, что пострадать могут еще сотни.

На место, куда обрушилась природная стихия, направились спасатели и полиция. Начата эвакуация поселений, расположенных ниже по течению. Для предотвращения ущерба, другие гидроэлектростанции, находящиеся поблизости с местом ЧП, начали экстренный сброс воды.

"Утешительная новость заключается в том, что течение реки Алакнанда за (городом) Нандпрайагом стало нормальным. Уровень воды в реке сейчас на 1 метр выше нормы, но поток уменьшается. Главный государственный секретарь, секретарь по чрезвычайным ситуациям, офицер полиции и вся моя команда постоянно следят за ситуацией в диспетчерской", - написал главный министр штата Сингх Рават в Twitter.

Читайте также:

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел на севере страны, в индийском штате Уттаракханд, через который проходят Гималайские горы.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: четверо организаторов массовых беспорядков в Беларуси задержаны в РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by