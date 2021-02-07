Штормовое предупреждение: МЧС рассказало, как спасаться в сильный мороз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Синоптики объявили штормовое предупреждение на понедельник из-за сильного мороза, спасатели дали советы, как вести себя в условиях низких температур воздуха.

По прогнозу, 8 февраля в ночные и утренние часы в центральных и северо-восточных районах республики минимальная температура воздуха понизится до -25.. -28.

"В дневные часы по юго-западу ожидается усиление восточного ветра порывами до 15-20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы", – сообщили Sputnik в воскресенье в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, во время такого сильного мороза возможны обморожения, переохлаждения людей, аварии на системах жизнеобеспечения, нарушения в работе дорожно-коммунальных служб.

Кроме этого, увеличивается число пожаров в жилом секторе и на промышленных объектах.

Простые правила

В МЧС также отметили, что есть несколько простых правил, которые позволят избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе.

"Не пейте спиртного, не курите на морозе, носите свободную одежду, не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа", – отметили спасатели.

Они также дали совет автомобилистам – если заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в салоне, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.