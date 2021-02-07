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Подняли авиацию: на юге Москвы пожар, движение на "Варшавке" ограничено
07.02.2021 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев — Sputnik. Авиация пожаротушения привлечена для борьбы с серьезным возгоранием на юге Москвы, где на Варшавском шоссе горит склад, сообщает пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.
Пожар возник в воскресенье днем, ему уже присвоен второй номер сложности из пяти возможных.
"Для тушения пожара привлечены два вертолета "Ка-32 МАЦ". На место происшествия выехала пожарная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ", - заявили спасатели. Площадь пожара на складе возросла до тысячи квадратных метров.
"Информации о пострадавших не поступало", – сообщили спасатели.
Движение автотранспорта на Варшавском шоссе из-за пожара ограничено.
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На место происшествия выехала пожарная лаборатория для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ.
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