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Смерть в каньоне: 4 человека погибли в США при сходе снежной лавины
07.02.2021 18:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сход лавины в горах недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) привел к гибели четырех человек, катавшихся на лыжах, сообщил телеканал "Эй-би-си" со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.
Снежная лавина сошла в каньоне Миллкрик (округ Солт-Лейк-Сити). Четверым лыжникам удалось спастись, они смогли сами выкопаться из снега. Также они сумели найти и откопать остальных четверых, но те уже были мертвы.
"Произошла ужасная трагедия, мы молимся за жертв и семьи пострадавших. Мы благодарны службам, и остальным, оказавшим помощь по спасению", – написал в Twitter губернатор штата Спенсер Кокс.
Как уточнила представитель полиции Мелоди Катлер, четверо спасшихся получили незначительные травмы.
Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в данном районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.
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Нескольким лыжникам удалось спастись, они и откопали тела своих погибших в каньоне Миллкрик товарищей.
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