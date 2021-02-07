Смерть в каньоне: 4 человека погибли в США при сходе снежной лавины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Сход лавины в горах недалеко от американского города Солт-Лейк-Сити (штат Юта) привел к гибели четырех человек, катавшихся на лыжах, сообщил телеканал "Эй-би-си" со ссылкой на сотрудников местных правоохранительных органов.

Снежная лавина сошла в каньоне Миллкрик (округ Солт-Лейк-Сити). Четверым лыжникам удалось спастись, они смогли сами выкопаться из снега. Также они сумели найти и откопать остальных четверых, но те уже были мертвы.

"Произошла ужасная трагедия, мы молимся за жертв и семьи пострадавших. Мы благодарны службам, и остальным, оказавшим помощь по спасению", – написал в Twitter губернатор штата Спенсер Кокс.

Как уточнила представитель полиции Мелоди Катлер, четверо спасшихся получили незначительные травмы.

Местные власти ранее предупреждали, что есть угроза схода лавин в данном районе. В январе при схожих обстоятельствах недалеко от Солт-Лейк-Сити погибли два человека.