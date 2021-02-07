ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: КГБ Беларуси предотвратил теракты на территории страны

08.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси пресек деятельность группировки, которая планировала террористические акты на территории страны, сообщил телеканал ОНТ.

"КГБ пресек действия целой группировки, которая планировала взрывать и убивать, а для этого даже привезла оружие и взрывчатку с Украины", – сообщил телеведущий "Контуров", анонсируя фильм "Тротил протеста".

"Разветвленная сеть людей в разных городах страны, и у каждого была своя роль, свои задачи – следить, укрывать, стрелять и взрывать, задержан и тот, кто руководил всей группой", – сказал ведущий.

По его словам, проект "Тротил протеста" будет показан в понедельник-вторник.

Дела за терроризм

В Беларуси в конце октября прошлого года впервые за последние 10 лет начали возбуждать уголовные дела террористической направленности. В апреле 2021 года исполняется 10 лет с момента самого крупного в истории страны теракта – взрыва в минском метро 11 апреля 2011 года.

© Photo : Генпрокуратура Беларуси
Ужесточить уголовную ответственность за экстремизм предлагают в Беларуси

В октябре прошлого года Генпрокуратура Беларуси заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

Уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, нападений на здания милиции, прокуратуры.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оперативники КГБ нашли на территории страны четыре тайника с оружием и взрывчаткой, говорится в анонсе к телепроекту "Тротил протеста".
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Легкомоторный самолет упал в Испании, есть погибшие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by