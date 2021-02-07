СМИ: КГБ Беларуси предотвратил теракты на территории страны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси пресек деятельность группировки, которая планировала террористические акты на территории страны, сообщил телеканал ОНТ .

"КГБ пресек действия целой группировки, которая планировала взрывать и убивать, а для этого даже привезла оружие и взрывчатку с Украины", – сообщил телеведущий "Контуров", анонсируя фильм "Тротил протеста".

"Разветвленная сеть людей в разных городах страны, и у каждого была своя роль, свои задачи – следить, укрывать, стрелять и взрывать, задержан и тот, кто руководил всей группой", – сказал ведущий.

По его словам, проект "Тротил протеста" будет показан в понедельник-вторник.

Дела за терроризм

В Беларуси в конце октября прошлого года впервые за последние 10 лет начали возбуждать уголовные дела террористической направленности. В апреле 2021 года исполняется 10 лет с момента самого крупного в истории страны теракта – взрыва в минском метро 11 апреля 2011 года.

В октябре прошлого года Генпрокуратура Беларуси заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.

Уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, нападений на здания милиции, прокуратуры.

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