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СМИ: КГБ Беларуси предотвратил теракты на территории страны
08.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси пресек деятельность группировки, которая планировала террористические акты на территории страны, сообщил телеканал
"КГБ пресек действия целой группировки, которая планировала взрывать и убивать, а для этого даже привезла оружие и взрывчатку с Украины", – сообщил телеведущий "Контуров", анонсируя фильм "Тротил протеста".
"Разветвленная сеть людей в разных городах страны, и у каждого была своя роль, свои задачи – следить, укрывать, стрелять и взрывать, задержан и тот, кто руководил всей группой", – сказал ведущий.
По его словам, проект "Тротил протеста" будет показан в понедельник-вторник.
Дела за терроризм
В Беларуси в конце октября прошлого года
© Photo : Генпрокуратура Беларуси
В октябре прошлого года Генпрокуратура Беларуси заявила, что ряд дел, возбужденных за злостное хулиганство после президентских выборов, будут переквалифицированы на дела террористической направленности.
Уличные акции начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа. По данным силовиков, в октябре протесты стали принимать "радикальную направленность": были зафиксированы случаи поджогов, нападений на милиционеров, нападений на здания милиции, прокуратуры.
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Оперативники КГБ нашли на территории страны четыре тайника с оружием и взрывчаткой, говорится в анонсе к телепроекту "Тротил протеста".
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