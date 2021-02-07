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Легкомоторный самолет упал в Испании, есть погибшие

08.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Небольшой легкомоторный самолет потерпел крушение в центральной части Испании, сообщают местные СМИ.

Служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча уже сделала первое после падения самолета заявление для прессы.

"Два человека погибли в результате крушения самолета, в котором они летели. Инцидент произошел в районе аэродрома Альгодор", – говорится на сайте службы.

Правоохранительные органы уточнили, что погибшими являются 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Пока нет сообщений о том, мог ли кто-то еще находиться в самолете. Также нет информации о личности погибших и причине крушения.

 
Теги: Минск
 
 
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Испанские правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, изымают необходимые для разбирательства документы.
 
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