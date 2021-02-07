|
Легкомоторный самолет упал в Испании, есть погибшие
08.02.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Небольшой легкомоторный самолет потерпел крушение в центральной части Испании, сообщают местные СМИ.
Служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча уже сделала первое после падения самолета заявление для прессы.
"Два человека погибли в результате крушения самолета, в котором они летели. Инцидент произошел в районе аэродрома Альгодор", – говорится на сайте службы.
Правоохранительные органы уточнили, что погибшими являются 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.
Пока нет сообщений о том, мог ли кто-то еще находиться в самолете. Также нет информации о личности погибших и причине крушения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанские правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии, изымают необходимые для разбирательства документы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)