Легкомоторный самолет упал в Испании, есть погибшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 фев – Sputnik. Небольшой легкомоторный самолет потерпел крушение в центральной части Испании, сообщают местные СМИ.

Служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча уже сделала первое после падения самолета заявление для прессы.

"Два человека погибли в результате крушения самолета, в котором они летели. Инцидент произошел в районе аэродрома Альгодор", – говорится на сайте службы.

Правоохранительные органы уточнили, что погибшими являются 66-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Пока нет сообщений о том, мог ли кто-то еще находиться в самолете. Также нет информации о личности погибших и причине крушения.