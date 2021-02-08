ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело об оскорблении экс-главы МВД Караева рассмотрит суд в Смолевичах

08.02.2021 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Жительница Смолевичей предстанет перед судом за оскорбление экс-главы МВД Юрия Караева, ей грозит до трех лет ограничения свободы, сообщили в Минском областном суде.

Это не первый судебный процесс, на котором будет рассмотрено дело об оскорблении высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел Беларуси.

"9 февраля в 10:00 в суде Смолевичского района пройдет первое заседание по делу об оскорблении. Обвиняемой является местная жительница 1982 года рождения", – сообщили Sputnik в понедельник в областном суде.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 369 "Оскорбление представителя власти". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа и исправительных работ до ограничения свободы до трех лет.

Согласно материалам дела, жительница Смолевичей, используя мобильный телефон, разместила в одном из телеграм-каналов "неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые сообщения в отношении находящегося при исполнении своих служебных обязанностей министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-майора милиции Караева". Как следует из обвинения, данные действия она совершила с целью "публичного оскорбления представителя власти".

Осенью прошлого года Юрий Караев был освобожден от должности министра внутренних дел и направлен на должность помощника президента по Гродненской области. Указом главы государства он был повышен в звании – до генерал-лейтенанта.

Это не единственное уголовное дело по ст. 369 ("Оскорбление представителя власти"), которое было возбуждено в 2020 году. Начиная с 9 августа прошлого года было возбуждено 301 уголовное дело за оскорбления сотрудников ОВД и военнослужащих. Оскорблениям в интернете подверглись высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, судьи, депутаты, президент. Ряд таких уголовных дел прошли через суды, вынесены обвинительные приговоры.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начиная с 9 августа 2020 года в Беларуси было возбуждено более 300 уголовных дел за оскорбление сотрудников милиции.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
СМИ: КГБ Беларуси предотвратил теракты на территории страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

07.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.02.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by