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В Рогачевском районе мужчина спас на пожаре соседку, которая спала в горящем доме
Источник материала: Tut.by
В деревне Кистени Рогачевского района мужчина спас на пожаре 80-летнюю соседку. Подробности
Дом по улице Рогачевской загорелся ночью 7 февраля. Сосед увидел пожар и поспешил на помощь: влез в жилище через окно, внутри увидел спящую пенсионерку, разбудил ее и вывел из дома.
К счастью, женщина не пострадала.
Огонь уничтожил крышу и повредил стены дома.
Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
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Дом по улице Рогачевской загорелся ночью 7 февраля. Сосед увидел пожар и поспешил на помощь.
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