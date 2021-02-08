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В Рогачевском районе мужчина спас на пожаре соседку, которая спала в горящем доме

08.02.2021 11:07 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В деревне Кистени Рогачевского района мужчина спас на пожаре 80-летнюю соседку. Подробности сообщили в МЧС.


Фото: МЧС

Дом по улице Рогачевской загорелся ночью 7 февраля. Сосед увидел пожар и поспешил на помощь: влез в жилище через окно, внутри увидел спящую пенсионерку, разбудил ее и вывел из дома.

К счастью, женщина не пострадала.

Огонь уничтожил крышу и повредил стены дома.

Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

 
 
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Дом по улице Рогачевской загорелся ночью 7 февраля. Сосед увидел пожар и поспешил на помощь.
 
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