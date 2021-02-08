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Пять человек погибли за сутки на пожарах в Беларуси

08.02.2021 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Пять человек скончалось за минувшие сутки в Беларуси в результате пожаров, такие данные приводит МЧС республики.

© Pixabay
Мужчина погиб на пожаре в Бресте

За минувшие сутки горели жилые дома, дачи, гаражи и автомобили. Всего службами спасения было зафиксировано 35 случаев возгораний. Огонь уничтожил три единицы техники, два строения, повредил 30 (из них 11 - в Минской области).

Наибольшее количество происшествий за последние 24 часа (13 случаев) пришлось на Минскую область, однако в них обошлось без пострадавших. На втором месте Брестская область (семь пожаров и один погибший), на третьем - Гомельская (пять случаев возгорания и один погибший).

Наиболее гибельным воскресенье оказалось для Витебской области - в дыму и огне скончались два человека. Еще один человек умер в результате пожара в Гродненской области.

С начала 2021 года, по статистике МЧС, в республике насчитывается уже 846 возгораний. Для сравнения за тот же период 2020 года – 505. Такое увеличение возгораний спасатели связывают с похолоданием.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Эксперты устанавливают причины 35 пожаров, случившихся в воскресенье, больше всего инцидентов произошло в Минской области.
 
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