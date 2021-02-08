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Чехию засыпало снегом: в регионах парализовано движение транспорта

08.02.2021 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Снежные бури обрушились на Чехию, из-за чего в стране сложилась критическая транспортная ситуация. 

© Sputnik Youtube / Sputnik
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Поезда приходят в Прагу с опозданиями на несколько часов, некоторые маршруты и вовсе отменили, сообщает "Радио Прага".

Одна из самых крупных и загруженных автомагистралей D1 ночью была перекрыта в нескольких местах, по этой причине образовались многокилометровые заторы.

Как сообщает Пражское транспортное управление, в стране на данный момент не работает более десяти пригородных автобусных маршрутов. Работа на других маршрутах может быть затруднена, пассажиров предупреждают о возможных задержках движения общественного транспорта.

Не только Чехия

Сильные снегопады также прошли на территории Германии и Нидерландов. В последней объявлен красный уровень опасности. Такой снежной бури там не было уже 10 лет. Из-за плохих метеоусловий пришлось отменить десятки авиарейсов.

В Германии из-за снегопадов случилось немало ДТП. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксировано более двухсот дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали не менее 30 человек.

Снежную бурю теперь ждут в Великобритании. Именно туда сейчас направляется холодный фронт.

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Теги: Минск
 
 
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Поезда приходят в Прагу с опозданиями, пригородные автобусные маршруты отменили, по крупным магистралям затруднено движение транспорта.
 
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