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Чехию засыпало снегом: в регионах парализовано движение транспорта
08.02.2021 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Снежные бури обрушились на Чехию, из-за чего в стране сложилась критическая транспортная ситуация.
Поезда приходят в Прагу с опозданиями на несколько часов, некоторые маршруты и вовсе отменили, сообщает
Одна из самых крупных и загруженных автомагистралей D1 ночью была перекрыта в нескольких местах, по этой причине образовались многокилометровые заторы.
Как сообщает Пражское транспортное управление, в стране на данный момент не работает более десяти пригородных автобусных маршрутов. Работа на других маршрутах может быть затруднена, пассажиров предупреждают о возможных задержках движения общественного транспорта.
Не только Чехия
Сильные снегопады также прошли на
В Германии из-за снегопадов случилось немало ДТП. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия зафиксировано более двухсот дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали не менее 30 человек.
Снежную бурю теперь ждут в Великобритании. Именно туда сейчас направляется холодный фронт.
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Поезда приходят в Прагу с опозданиями, пригородные автобусные маршруты отменили, по крупным магистралям затруднено движение транспорта.
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