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Пандемия изменила рынок наркотиков в Беларуси

08.02.2021 13:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Оборот конопли существенно возрос в сравнении с предыдущими годами. Так, среди всех наркотических веществ ее доля занимает 81,5%, статистику опубликовало МВД Беларуси.

В числе последних задержаний - случай на автозаправке в Дзержинске. У минчан были обнаружены соцветия конопли в пластиковых пакетах. Наркотики подозреваемые приобрели через Интернет и намеревались продать в столице.

В условиях пандемии и закрытости границ существенно изменились вид и объем изымаемых наркотиков и психотропов, сообщает управление по борьбе с наркотиками и противодействию торговле людьми. Если в 2019 году основу составляли героин (40%), гашиш (32%) и марихуана (12%), то в 2020 году – марихуана (81,5%), маковая соломка (9,3%), героин (4,8%) и гашиш (3,5%).

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Теги: Минск
 
 
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Марихуана заняла лидирующие позиции, в сравнении с другими психоактивными веществами и стала наиболее изымаемым изделием.
 
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