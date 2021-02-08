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Дело о массовых августовских беспорядках в Бресте направлено в суд

08.02.2021 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело в отношении 10 граждан, которые обвиняются том, что устроили массовые беспорядки в Бресте в августе 2020 года, сообщили в областной прокуратуре.

© Sputnik Светлана Яценюк
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На второй день после президентских выборов, 10 августа, в Бресте прошла одна из самых жестких акций протеста. По данным правоохранителей, ее участники нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, разбирали тротуарную плитку. На тот момент по итогам первого дня протестов следователи по все стране возбудили более 20 уголовных дел за организацию и участие в массовых беспорядках, хулиганство.

В Бресте были задержаны десятки человек, в отношении самых активных участников беспорядков было возбуждено уголовное дело.

"Дело расследовано и передано в суд. По нему проходит 10 обвиняемых, из которых двое - несовершеннолетние. Им инкриминировано участие в массовых беспорядках, которое выразилось в непосредственном насилии над личностью, погромах и уничтожении имущества", - сообщили Sputnik в понедельник в областной прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемые 10 августа во время несанкционированного массового мероприятия в центре Бреста – на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова – грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы.

"После чего применили насилие – нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами. В ход для этого шли доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия", - сказали в прокуратуре.

© Sputnik / Мария Амелина
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Кроме этого, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам. Общая сумма причиненного вреда превысила 27 тысяч рублей.

"Причиненный преступлением ущерб не возмещен – прокуратура предъявила к обвиняемым иск о его взыскании в солидарном порядке", - уточнили в ведомстве.

Семь из десяти обвиняемых заключены под стражу, расследование уголовного дела в отношении иных лиц продолжается. Правоохранительные органы ведут работу по установлению других участников противоправных действий.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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За погромы, уничтожение милицейских автомобилей и городского имущества будут судить 10 человек, прокуратура будет требовать возместить причиненный ущерб .
 
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