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Полиция сорвала нападение на президента Сербии Вучича

08.02.2021 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев – Sputnik. Полиция Сербии предотвратила вооруженное нападение на главу государства Александра Вучича, об этом сообщает местное издание Pink.

Попытка ликвидировать президента Сербии была запланирована на 27 января 2021 года. В этот день состоялось открытие памятника основателю средневекового сербского государства Стефана Немана.

Чтобы обезопасить президента на церемонии охрану представляли 850 спецназовцев. Сведения о нападении поступили в полицию по разведданным. Задержания организаторов прошли 4 февраля.

Аресты прошли в том числе на стадионах "Райко Митич" и "Партизан". Известно, что участниками планируемого нападения должны были стать футбольные фанаты. В квартире подозреваемых найдены две снайперские винтовки. На счету группировки вымогательство, торговля наркотиками, похищения и убийства.

Александр Вучич 20 октября 2020 года выпустил специальное обращение к преступным структурам, в котором объявил, что "криминалу не удастся победить государство".

В конце 2020-го Сербию сотрясла серия заказных убийств. В начале осени был убит местный авторитет Страхиня Стоянович. Его автомобиль был взорван в центре Белграда. Затем на подземной парковке торгового центра "Ушче" также произошло убийство. А в элитном микрорайоне был застрелен мужчина, который также имел связи с мафией.

Криминальная полиция Сербии продолжает расследование.

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Теги: Минск
 
 
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