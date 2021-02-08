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В Гродно сделали снежный памятник влюбленным, но вандалы все испортили

08.02.2021 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 8 фев – Sputnik. Вандалы испортили снежную скульптуру влюбленных, которую слепили ко Дню святого Валентина возле крупного торгового центра в Гродно.

Двое молодых людей ночью решили избить снежные фигуры ногами. Смогут ли восстановить снежный символ любви, пока не известно.

Скульптура в виде огромного красного сердца с лавочкой и сидящими на ней влюбленными появилась на тротуаре вблизи торгового центра в Гродно в пятницу днем. Инсталляция высотой 2,5 метра и шириной более трех метров была полностью вырезана из снега.

На ее создание ушло два дня и много терпения. Прохожие охотно фотографировались, присаживаясь на снежную лавочку между парочкой влюбленных. Мороз прочно скрепил снег, и была большая вероятность, что снежный памятник любви простоит еще какое-то время.

© Sputnik Инна Гришук
Снежная скульптура пользовалась популярностью у горожан

Но скульптура продержалась недолго – на выходных ночью двое молодых людей разрушили снежные фигуры влюбленных. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Там видно, как парни специально бьют ногами в область снежной головы.

После такого нападения фигуры было невозможно восстановить, слепить заново не позволил крепкий мороз, их решили убрать. Красное снежное сердце и скамейка не пострадали.

По словам автора скульптуры Каролины Акутко, администрация торгового центра специально не огораживала снежные фигуры влюбленных, чтобы дать возможность всем желающим сделать необычные фото и полюбоваться скульптурой вблизи. Также она обращалась к горожанам через соцсети с просьбами бережно относиться к хрупкому творению.

Как отметил маркетолог гродненского торгового центра Сергей Иванов, до главного праздника влюбленных еще целая неделя. Получится ли сделать новые фигуры влюбленных, неизвестно. Пока не позволяет погода. А вот сердце и скамейку хотят сохранить до самых праздников.

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Теги: Гродно
 
 
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Скульптура из снега не была огорожена, чтобы каждый желающий мог подойти и сделать фотографию на память.
 
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