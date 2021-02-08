Акция протеста против закрытия телеканалов проходит в Киеве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Протесты против закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проходят в Киеве, сообщает РБК Украина .

Пикет проходит возле выставочного центра "Парковый", куда должен прибыть президент страны и депутаты Верховной рады для участия в международном форуме "Украина 30".

Полицейские ограничили движение в районе проведения митинга, ситуацию оценивают как спокойную.

Закрытие телеканалов в Украине

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом 9 февраля ввел санкции на пять лет в отношении телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK. Они считаются оппозиционными к действующей власти. В Twitter глава украинского государства написал, что для него санкции стали трудным решением, однако эти ограничения нужны.

"Нет пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции", - написал Зеленский.

Также под санкции попал и депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак, который владеет указанными телеканалами.

Сообщалось, что в ходе расследования украинские спецслужбы установили использование депутатом схем поставок угля из ОРДЛО. В следствии считают, что такие действия способствуют финансированию терроризма.

Позиция МИД России

Во внешнеполитическом ведомстве России назвали блокировку каналов "вопиющим фактом наступления на свободу слова".

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевские власти "дурят свой народ, как могут".

"Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации, интернет-сайтов, печатной продукции, даже детских книг – они запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны России", – напомнила она.

Теперь же, по словам Захаровой, репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко.

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