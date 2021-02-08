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Акция протеста против закрытия телеканалов проходит в Киеве
08.02.2021 15:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Протесты против закрытия телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK проходят в Киеве, сообщает
Пикет проходит возле выставочного центра "Парковый", куда должен прибыть президент страны и депутаты Верховной рады для участия в международном форуме "Украина 30".
Полицейские ограничили движение в районе проведения митинга, ситуацию оценивают как спокойную.
Закрытие телеканалов в Украине
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом 9 февраля
"Нет пропаганде, финансируемой страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции", - написал Зеленский.
Также под санкции попал и депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак, который владеет указанными телеканалами.
© Sputnik / Стрингер
Сообщалось, что в ходе расследования украинские спецслужбы установили использование депутатом схем поставок угля из ОРДЛО. В следствии считают, что такие действия способствуют финансированию терроризма.
Позиция МИД России
Во внешнеполитическом ведомстве России
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, киевские власти "дурят свой народ, как могут".
"Мы неоднократно говорили о неприемлемом поведении официального Киева в отношении российских средств массовой информации, интернет-сайтов, печатной продукции, даже детских книг – они запрещаются под предлогом противодействия мнимой угрозе и пропаганды со стороны России", – напомнила она.
Теперь же, по словам Захаровой, репрессивная машина киевского режима зашла слишком далеко.
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Пикет организовали возле выставочного центра, куда на международную конференцию должен приехать украинский президент и депутаты Верховной рады.
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